В Беларусь приходит новый бренд электрокаров 10 5.11.2024, 20:49

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Разумеется, китайский.

В Беларуси в декабре стартуют официальные продажи автомобилей под брендом Avatr. Эксклюзивным дистрибьютором стала компания «Автовельт», а шоурум бренда разместится на территории центра «Автоидея», занимавшегося продажей BMW, передает «Зеркало».

Электромобили Avatr, который выпускает крупная китайская государственная компания Changan, будут поставляться напрямую с завода компании-производителя в китайском Чунцине.

На данный момент модельный ряд включает кроссовер Avatr 11, гран-купе Avatr 12 и среднеразмерный кроссовер Avatr 07. По словам дистрибьютора, автомобили марки отличаются быстрым разгоном и высоким запасом хода.

Все автомобили, которые будут продаваться в Беларуси, получат заводскую гарантию на 5 лет или на 120 000 км пробега.

Напомним, после начала войны в Украине европейские и американские автомобильные бренды разорвали сотрудничество с Россией и Беларусью. Нишу заполнили китайские автопроизводители.

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