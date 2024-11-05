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В Беларусь приходит новый бренд электрокаров

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  • 5.11.2024, 20:49
  • 4,412
В Беларусь приходит новый бренд электрокаров

Разумеется, китайский.

В Беларуси в декабре стартуют официальные продажи автомобилей под брендом Avatr. Эксклюзивным дистрибьютором стала компания «Автовельт», а шоурум бренда разместится на территории центра «Автоидея», занимавшегося продажей BMW, передает «Зеркало».

Электромобили Avatr, который выпускает крупная китайская государственная компания Changan, будут поставляться напрямую с завода компании-производителя в китайском Чунцине.

На данный момент модельный ряд включает кроссовер Avatr 11, гран-купе Avatr 12 и среднеразмерный кроссовер Avatr 07. По словам дистрибьютора, автомобили марки отличаются быстрым разгоном и высоким запасом хода.

Все автомобили, которые будут продаваться в Беларуси, получат заводскую гарантию на 5 лет или на 120 000 км пробега.

Напомним, после начала войны в Украине европейские и американские автомобильные бренды разорвали сотрудничество с Россией и Беларусью. Нишу заполнили китайские автопроизводители.

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