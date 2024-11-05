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Две британки узнали, что их перепутали в роддоме, спустя 57 лет

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  • 5.11.2024, 21:17
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Две британки узнали, что их перепутали в роддоме, спустя 57 лет

Это вскрылось из-за рождественского подарка.

Две женщины в Великобритании узнали спустя 57 лет, что их перепутали в роддоме и они всю жизнь жили не с родными родителями. Ошибка вскрылась благодаря рождественском подарку, пишет BBC.

Женщины родились в 1967 году в роддоме в Мидлендсе, но правда об их происхождении начала проясняться после того, как в 2021 году мужчине по имени Тони подарили на Рождество ДНК-тест. Он его прошел и узнал, что у него есть сестра, но это вовсе не Джессика, с которой он вырос, а незнакомая ему женщина Клэр.

Данные Клэр тоже были в этой базе, потому что за пару лет до этого она тоже сдавала ДНК-тест и выяснила, что родители ей не родные.

В итоге Тони и Клэр связались и пришли к выводу, что Джессику и Клэр перепутали при рождении, потому что они родились в одной и той же больнице примерно в одно и то же время.

После этого Клэр встретилась со своими настоящими мамой и папой. По ее словам, она просто хотела посмотреть, как они выглядят и пообщаться. Оказалось, что они живут в деревне, которую она часто проезжала по пути на работу.

Клэр призналась, что увидев свою настоящую маму, сразу заметила, что они очень похожи, у них были одинаковые глаза. Мать тоже сказала ей, что видит сходство: Клэр напомнила ей себя в молодости. Женщины сразу стали близки и стараются проводить больше времени вместе, хотя и признают, что годы уже не вернуть.

Тем временем Джессика больше не называет «мамой» женщину, которая ее вырастила, хотя та в свою очередь заявила, что всегда будет считать ее своей второй дочерью.

Клэр решила взыскать с роддома компенсацию за эту ошибку, поскольку выяснилось, что она на самом деле на один день старше, а все это время у нее были неправильные документы. В роддоме признали, что инцидент был «ужасающей ошибкой» и согласились возместить ущерб, размер сейчас определяют специалисты службы здравоохранения, курирующие эту больницу.

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