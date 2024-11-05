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В Минске заметили редкую для Беларуси птицу

  • 5.11.2024, 21:54
  • 1,326
В Минске заметили редкую для Беларуси птицу

Фотофакт.

Редкую для Беларуси птицу — оляпку — заметили на берегу реки Свислочь в Минске 4 ноября бердвотчеры Светлана Слуцкая и Павел Пастор, сообщает телеграм-канал Wildlifebelarus.

После этого за пернатой красавицей начали «охотиться» десятки местных наблюдателей за птицами.

Отмечается, что оляпки прилетают в Беларусь с севера на зимовку. У нас они ищут подобие горных рек: быстрых, неглубоких с каменистым дном.

Этот вид — единственный из отряда воробьинообразных, который умеет нырять, плавать и даже бегать по дну на мелководье.

«Приподняв крылья, птица бегает по дну, собирает насекомых и рачков. Под водой оляпка может оставаться до 50 секунд, пробегая за это время до 20 метров», — отметили эксперты.

Эти птицы могут зимовать на разных ручьях и реках в Беларуси. К примеру, в 2021-м году ее видели на Августовском канале под Гродно, но потом она исчезла.

В организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» тогда рассказывали, что в наши края оляпки прилетают зимовать из Скандинавии и стран Балтии, когда там наступают продолжительные морозы. В местах гнездования эти птицы держатся чистых горных речек.

В Беларуси оляпка — редкая гостья, особенно в последнее десятилетие. С момента последней регистрации этой птицы в нашей стране до 2021-го, когда снова заметили здесь оляпку, прошло 8 лет. Эксперты тогда предположили, что, возможно, это связано с теплыми зимами, поэтому птицы зимовали ближе к местам гнездования и не долетали до Беларуси.

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