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Октябрь 2024 года в Беларуси вошел в десятку самых теплых почти за 80 лет наблюдений

  • 5.11.2024, 22:53
Октябрь 2024 года в Беларуси вошел в десятку самых теплых почти за 80 лет наблюдений

Данные Белгидромета.

Октябрь этого года в Беларуси вошел в десятку самых теплых с 1945-го. Об этом сообщается на сайте Белгидромета.

«Средняя по Беларуси температура воздуха за октябрь 2024 года составила +8,3°С, что выше климатической нормы на 1,5°С. Октябрь текущего года занял 9 место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года. На всей территории страны отмечалась положительная аномалия температуры воздуха, находившаяся в основном в пределах от 1,0 до 2,0°С», — говорится в сообщении.

Теплее всего в октябре было в Могилевской области (в среднем по региону температура воздуха была выше климатической нормы на 1,9°С). В Брестской области отклонения от нормы были самыми маленькими — всего 0,9°С.

Синоптики добавили, что в минувшем месяце самыми теплыми были первая и третья декады (температура воздуха была выше климатической нормы), а во второй декаде было около нормы.

«Дневные температуры воздуха большую часть месяца в основном составляли +10 +15°С, а в отдельные сутки по юго-западу и юго-востоку температура воздуха возрастала до +20°С и выше. Максимального значения (+23,6°С) температура воздуха достигла днем 10 октября на станции Пинск», — уточнили климатологи.

Также в октябре по ночам в первой половине месяца было в основном от +5°С до +10°С, а во второй — похолодало, отмечались даже заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Холоднее всего октябрьская ночь была на станции Бобруйск 20 октября (-5°С).

Также отмечается, что устойчивое похолодание (снижение температуры ниже +10°С) началось 12−13 октября, что на одну-две недели позже своих обычных сроков. На северо-востоке Беларуси этот переход произошел 5 октября, что тоже позже на 8−11 дней.

Также прошедший месяц оказался чуть менее дождливым в сравнении с предыдущими годами. В октябре в стране выпал 51 мм осадков, что составило 94% климатической нормы. Однако в целом количество осадков в большинстве областей было близким к норме.

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