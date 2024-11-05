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Астронавты на МКС досрочно проголосовали на выборах президента США

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  • 5.11.2024, 23:15
Астронавты на МКС досрочно проголосовали на выборах президента США

Бюллетени, поданные в космосе, направляются на Землю.

Астронавты Бутч Уилмор, Суни Уильямс и Дон Петтит досрочно проголосовали на выборах президента США с Международной космической станции, сообщает CNN во вторник, 5 ноября.

Как отмечает CNN, астронавты NASA опубликовали в Instagram фото в носках с цветами флага США. На носках была такая надпись: «Горжусь тем, что я американец».

Телеканал отмечает, что астронавты являются частью более 1,2 миллиона человек, проголосовавших досрочно в округе кандидата от демократов Камалы Харрис.

CNN отмечает, что бюллетени, поданные в космосе, направляются на Землю так же как большинство данных передается между космической станцией и управлением полетом — через Near Space Network NASA.

«Это очень важная обязанность, которую мы имеем как граждане, и я с нетерпением жду возможности голосовать из космоса, что очень круто», — заявлял ранее Уильямс.

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