Трамп заявил, что эта избирательная кампания станет для него последней 4 5.11.2024, 23:27

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Дональд Трамп

Независимо от результатов выборов.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, проголосовавший в Палм-Бич вместе со своей женой, бывшей первой леди Меланией Трамп, заявил, что это его последняя избирательная кампания независимо от результатов выборов, пишет CNN.

Вместе с тем он выразил уверенность в результатах и предсказал «очень большую победу». Трамп добавил, что не готовил речь в случае поражения.

«Если я выиграю, я знаю, что скажу, и даже не хочу думать о том, что проиграю», - сказал он журналистам, которые спросили, подготовил ли он выступление на вечер.

Также Дональд Трамп заявил, что не считает нужным напоминать своим сторонникам о необходимости принять результаты выборов и избегать насилия.

«Я не должен им это говорить. Конечно, насилия не будет. Мои поклонники не являются жестокими людьми. И я конечно не хочу никакого насилия, но я точно не должен им говорить. Это великие люди!», - отметил Трамп, так и не признав нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Вместе с семьей и друзьями Трамп будет наблюдать за ходом голосования в своей резиденции в Мар-а-Лаго, где запланирован праздничный ужин, а затем присоединится к поклонникам и журналистам в конференц-центре округа Палм-Бич, где находится его штаб.

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