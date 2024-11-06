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Минского бизнесмена Саврицкого и его семью будут судить за «разжигание вражды»

  • 6.11.2024, 1:41
Минского бизнесмена Саврицкого и его семью будут судить за «разжигание вражды»

Что известно.

Геннадий Саврицкий еще с 90-х годов руководит предприятием по производству пенопласта в Минске. Его будут судить вместе с женой и младшей дочерью, пишет «Наша Нiва».

По данным проекта Digital intelligence team, Геннадию Саврицкому 61 год. Он родом из Минска. Его бизнес — ОАО «Анастан», крупная компания, занимающаяся производством пенопласта. Производство находится в Смолевичском районе, а сама компания базируется в Минске.

Его жене Ирине 58 лет, она также из Минска. Работала специалистом по продажам, а затем менеджером в «Анастане».

В семье две дочери. Младшая, Виолетта, проходит по одному делу с родителями. Ей 23 года. Она закончила школу в Минске и поступила в Варшавскую академию искусств. Девушка увлекается фотографией и любит путешествия.

Три года назад она вышла замуж и сменила фамилию. Пара прославилась тем, что парень, бывший футболист Федор Вербицкий, сделал девушке предложение прямо на стадионе после окончания игры.

Суд над семьей начнется 13 ноября в Минском городском суде. Их обвиняют в «разжигании вражды» (ч. 3 ст. 130 УК). Им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Обстоятельства дела, как и суть обвинений, неизвестны.

Судить семью Саврицких будет Михаил Макаревич, известный вынесением политически мотивированных приговоров.

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