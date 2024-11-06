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В Израиле начались протесты после увольнения министра обороны

  • 6.11.2024, 3:00
В Израиле начались протесты после увольнения министра обороны

Протестующие блокировали движение транспорта в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве местные жители вышли на протесты. Они остались недовольны увольнением министра обороны Йоава Галанта.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Протестующие вышли на шоссе Аялон в Тель-Авиве, которое проходит через весь город, и заблокировали движение транспорта, а также разожгли костры в знак протеста против увольнения Галанта в разгар войны.

К протестам призывают антиправительственные группы и семьи заложников, которые обвиняют премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что он играет в политику и подвергает опасности их близких.

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