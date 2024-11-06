закрыть
6 ноября 2024, среда, 1:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Конгрессе США спрогнозировали, когда будут результаты выборов членов Палаты представителей

  • 6.11.2024, 5:02
В Конгрессе США спрогнозировали, когда будут результаты выборов членов Палаты представителей

Нужно будет подождать.

Конгрессмен Сюзан ДельБене, возглавляющая избирательную кампанию демократов в Палате представителей, заявила, что может пройти неделя, а то и больше, прежде чем объявят официальные результаты выборов в Конгресс. Об этом она рассказала 5 ноября в интервью CNN.

Поскольку все больше избирателей выбирают голосовать по почте, ДельБене предупредила, что это может занять как минимум восемь дней, как это было во время промежуточных выборов в 2022 году.

«Не удивляйтесь, если на завершение этой гонки уйдет немного больше времени. Это может занять некоторое время, особенно в таком штате, как мой, где мы все еще получаем бюллетени с почтовыми штемпелями», – отметила ДельБене, которая представляет штат Вашингтон.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский