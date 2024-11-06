В Конгрессе США спрогнозировали, когда будут результаты выборов членов Палаты представителей
- 6.11.2024, 5:02
Нужно будет подождать.
Конгрессмен Сюзан ДельБене, возглавляющая избирательную кампанию демократов в Палате представителей, заявила, что может пройти неделя, а то и больше, прежде чем объявят официальные результаты выборов в Конгресс. Об этом она рассказала 5 ноября в интервью CNN.
Поскольку все больше избирателей выбирают голосовать по почте, ДельБене предупредила, что это может занять как минимум восемь дней, как это было во время промежуточных выборов в 2022 году.
«Не удивляйтесь, если на завершение этой гонки уйдет немного больше времени. Это может занять некоторое время, особенно в таком штате, как мой, где мы все еще получаем бюллетени с почтовыми штемпелями», – отметила ДельБене, которая представляет штат Вашингтон.