В Конгрессе США спрогнозировали, когда будут результаты выборов членов Палаты представителей 6.11.2024, 5:02

Нужно будет подождать.

Конгрессмен Сюзан ДельБене, возглавляющая избирательную кампанию демократов в Палате представителей, заявила, что может пройти неделя, а то и больше, прежде чем объявят официальные результаты выборов в Конгресс. Об этом она рассказала 5 ноября в интервью CNN.

Поскольку все больше избирателей выбирают голосовать по почте, ДельБене предупредила, что это может занять как минимум восемь дней, как это было во время промежуточных выборов в 2022 году.

«Не удивляйтесь, если на завершение этой гонки уйдет немного больше времени. Это может занять некоторое время, особенно в таком штате, как мой, где мы все еще получаем бюллетени с почтовыми штемпелями», – отметила ДельБене, которая представляет штат Вашингтон.

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