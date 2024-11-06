Победители Лиги чемпионов «Реал» и Манчестер Сити» проиграли свои матчи 6.11.2024, 1:33

«Реал» – на своем поле, «Манчестер Сити» – в гостях.

«Реал» проиграл «Милану» в четвертом туре Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу итальянского клуба.

В составе победителей голы забили Малик Тиав, Альваро Мората и Тайани Рейндерс. За мадридский клуб точный удар на счету Винисиуса Джуниора, который реализовал пенальти.

Таким образом «Реал» впервые проиграл в этой Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда стала победителем турнира, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0.

«Манчестер Сити», который победил в позапрошлом розыгрыше турнира, неожиданно уступил «Спортингу» в гостях со счетом 1:4. В составе англичан гол провел Филип Фоден. В составе португальцев хет-триком отметился Виктор Дьёкереш, еще один мяч провел Максимилиано Вильчес.

11 ноября главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед», который является принципиальным соперником «Манчестер Сити».

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