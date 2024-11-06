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AP: Трамп лидирует в Индиане и Кентукки

  • 6.11.2024, 3:05
AP: Трамп лидирует в Индиане и Кентукки
Дональд Трамп

Первые данные.

Согласно первым данным из штатов Индианы и Кентукки, в которых завершилось голосование на президентских выборах в США, там лидирует республиканец Дональд Трамп, сообщает AP.

В Индиане обработаны 9% бюллетеней. Трамп набирает 56%, а демократ, действующий вице-президент Камала Харрис — 41%, передает AP.

В Кентукки у Трампа 64%, у Харрис — 34%. Там подсчитаны 3% протоколов. Похожие данные приводит Fox News.

В сумме оба штата дают 19 голосов выборщиков (для победы необходимо 270).

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