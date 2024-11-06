AP: Трамп лидирует в Индиане и Кентукки
- 6.11.2024, 3:05
Первые данные.
Согласно первым данным из штатов Индианы и Кентукки, в которых завершилось голосование на президентских выборах в США, там лидирует республиканец Дональд Трамп, сообщает AP.
В Индиане обработаны 9% бюллетеней. Трамп набирает 56%, а демократ, действующий вице-президент Камала Харрис — 41%, передает AP.
В Кентукки у Трампа 64%, у Харрис — 34%. Там подсчитаны 3% протоколов. Похожие данные приводит Fox News.
В сумме оба штата дают 19 голосов выборщиков (для победы необходимо 270).