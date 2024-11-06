закрыть
6 ноября 2024, среда, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Йоава Галанта: новые подробности

  • 6.11.2024, 8:13
  • 2,548
Нетаньяху уволил министра обороны Израиля Йоава Галанта: новые подробности

Начались протесты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 5 ноября уволил своего министра обороны Йоава Галанта, заявив, что не доверяет ему в управлении текущими военными операциями Израиля. В Израиле уже начались протесты. Также ходят слухи, что Нетаньяху собирается отправить в отставку начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви и главу ШАБАК (разведка) Ронена Бара, что в администрации Нетаньяху уже опровергли.

Об этом сообщает Reuters.

Нетаньяху назначил министра иностранных дел Исраэля Каца преемником Галанта на посту министра обороны, а Гидеон Саар станет новым министром иностранных дел, говорится в заявлении офиса Нетаньяху. Также сообщается, что премьер-министр лично вручил Йоаву Галанту письмо с сообщением об отставке во время короткой встречи 5 ноября в 20:00. В послании сказано, что срок полномочий Галанта истекает через 48 часов.

Галант и Нетаньяху, оба из правой партии «Ликуд», уже несколько месяцев спорят по поводу целей 13-месячной операции Израиля в секторе Газа против палестинской террористической группировки ХАМАС. Нетаньяху заявил, что, помимо разногласий, «постепенно наметился кризис доверия… и этот кризис не позволяет нормально продолжать управление кампанией».

«В связи с этим я сегодня принял решение о прекращении полномочий министра обороны», — говорится в заявлении премьер-министра.

Нетаньяху добавил, что он пытался преодолеть разногласия, но их становилось все больше и по его словам, об этом стало известно врагам, которые «наслаждались этим и извлекали из этого выгоду».

В ответ Галант сказал: «Безопасность государства Израиль всегда была и всегда останется миссией моей жизни».

В течение нескольких месяцев между Нетаньяху и Галлантом существовали открытые разногласия, отражающие более широкий раскол между правой правящей коалицией Израиля и военными, которые давно выступали за достижение соглашения о прекращении боевых действий и возвращении домой десятков заложников, удерживаемых ХАМАС.

Галант заявил, что война не имеет четкого направления, в то время как Нетаньяху повторил, что боевые действия не прекратятся, пока ХАМАС не будет уничтожен как правящая организация и военная сила в Газе.

Незадолго до начала операции в Газе Нетаньяху уволил Галанта из-за разногласий по поводу планов правительства по реформированию судебной системы Израиля, но после массовых протестов премьер-министр восстановил его в должности.

Теперь протесты в Израиле вспыхнули вновь. Полиция возводит баррикады возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме и возле штаб-квартиры Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Также появилась информация, что Биньямин Нетаньягу собирается уволить главу разведки Израиля (ШАБАК) Ронена Бара и глву Генштаба армии Израиля (ЦАХАЛ) Герци Леви. Однако Дмитрий Гендельман, советник Офиса премьер-министра Израиля уже заявил, что эти слухи не соответствуют действительности.

«Публикации о том, что премьер-министр намерен уволить высокопоставленных чиновников в силовых структурах, не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы посеять раздор и раскол. Также ложны сообщения о том, что ультраортодоксальные министры были в курсе дела об отставке министра обороны. Они узнали об этом из СМИ», — сообщил советник.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский