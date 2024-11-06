Победа республиканца в Западной Виргинии «разделила» Сенат США 6.11.2024, 8:21

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Это изменило распределение мест до 50 на 50.

Представитель Республиканской партии США Джим Джастис победил на сенатских выборах в Западной Виргинии. Это изменило распределение мест в Сенате до 50 на 50 и позволило республиканцам вырвать контроль у демократов.

Об этом сообщает PBS News.

Таким образом республиканец и губернатор штата Джастис сменит в Западной Виргинии ушедшего в отставку сенатора Джо Манчина.

При распределении голосов 50 на 50 большинство получает провластную партию (демократы), поскольку вице-президент США может отдать избирательные голоса.

Отмечается, что напряженная избирательная борьба за Палату представителей и Сенат будет определять, какая партия имеет большинство и власть повышать или блокировать повестку дня президента или если Белый дом столкнется с разделенным Конгрессом.

Предвыборная кампания в Сенат проходит вместе с президентскими выборами.

Также стало известно, что в Сенате Калифорнии получил место демократ Адам Шифф. По данным Associated Press, он легко одержал победу над своим оппонентом от республиканцев, бывшей звездой бейсбола Стивом Гарви.

Кроме того, сенатор от Демократической партии Джон Мэннион победил представителя республиканцев Брэндона Уильямса в 22 округе Нью-Йорка.

А демократ-конгрессмен Пэт Райан сохранил свое кресло на выборах в северной части штата Нью-Йорк.

В Нью-Гэмпшире победа досталась бывшему сенатору-республиканцу Келли Айотту. Это стало для Демократической партии «серьезным ударом».

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