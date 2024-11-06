закрыть
6 ноября 2024, среда, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bitcoin обновил исторический рекорд на фоне выборов в США

  • 6.11.2024, 8:30
Bitcoin обновил исторический рекорд на фоне выборов в США

Стоимость криптовалюты пересекла отметку в 75 тысяч долларов.

Стоимость биткоина (Bitcoin/BTC) пересекла контрольную отметку в 75 тысяч долларов. Такое обновление рекорда популярной криптовалюты связывают с реагированием рынка на президентские выборы в США

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на рыночные данные Binance.

Отмечается, что рост Bitcoin на 9,26% за 24 часа позволил этой криптовалюте установить новый рекорд ATH, превысив 74 000 USD.

По данным рынка, это произошло по состоянию на 03:07 (UTC - Всемирное координированное время, Coordinated Universal Time).

Вместе с тем, по обновленным данным Binance Market Data, цена биткойна (BTC) даже ненадолго достигла отметки в 75 тысяч долларов США, то есть выросла более чем на 10% за 24 часа

Сейчас биткойн уже торгуется за 74 831,99 американских долларов с сокращенным ростом на 10,01% больше 24 часов.

Кроме того, отмечается, что Ethereum (ETH) превысил 2600 долларов США с ростом на 8,02% за 24 часа.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский