Bitcoin обновил исторический рекорд на фоне выборов в США
- 6.11.2024, 8:30
Стоимость криптовалюты пересекла отметку в 75 тысяч долларов.
Стоимость биткоина (Bitcoin/BTC) пересекла контрольную отметку в 75 тысяч долларов. Такое обновление рекорда популярной криптовалюты связывают с реагированием рынка на президентские выборы в США
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на рыночные данные Binance.
Отмечается, что рост Bitcoin на 9,26% за 24 часа позволил этой криптовалюте установить новый рекорд ATH, превысив 74 000 USD.
По данным рынка, это произошло по состоянию на 03:07 (UTC - Всемирное координированное время, Coordinated Universal Time).
Вместе с тем, по обновленным данным Binance Market Data, цена биткойна (BTC) даже ненадолго достигла отметки в 75 тысяч долларов США, то есть выросла более чем на 10% за 24 часа
Сейчас биткойн уже торгуется за 74 831,99 американских долларов с сокращенным ростом на 10,01% больше 24 часов.
Кроме того, отмечается, что Ethereum (ETH) превысил 2600 долларов США с ростом на 8,02% за 24 часа.