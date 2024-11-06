Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине 1 6.11.2024, 8:35

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Кандидат-республиканец получает 230 голосов выборщиков из необходимых 270.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине.

Об этом сообщает Associated Press.

Кандидат-республиканец получает 230 голосов выборщиков из 270.

Победа в Северной Каролине даст Трампу 16 голосов выборщиков. Таким образом, кандидат-республиканец получает, по состоянию на 07:30 (по Минску), 230 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

В еще пяти «колеблющихся» штатах пока нельзя точно спрогнозировать, кто победит, но Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис. Результаты голосования из седьмого «колеблющегося» штата — Невады — пока не поступали.

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