Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине1
- 6.11.2024, 8:35
- 1,812
Кандидат-республиканец получает 230 голосов выборщиков из необходимых 270.
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине.
Об этом сообщает Associated Press.
Кандидат-республиканец получает 230 голосов выборщиков из 270.
Победа в Северной Каролине даст Трампу 16 голосов выборщиков. Таким образом, кандидат-республиканец получает, по состоянию на 07:30 (по Минску), 230 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.
В еще пяти «колеблющихся» штатах пока нельзя точно спрогнозировать, кто победит, но Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис. Результаты голосования из седьмого «колеблющегося» штата — Невады — пока не поступали.