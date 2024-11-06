закрыть
6 ноября 2024, среда, 9:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине

1
  • 6.11.2024, 8:35
  • 1,812
Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине

Кандидат-республиканец получает 230 голосов выборщиков из необходимых 270.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил в первом «колеблющемся» штате — Северной Каролине.

Об этом сообщает Associated Press.

Кандидат-республиканец получает 230 голосов выборщиков из 270.

Победа в Северной Каролине даст Трампу 16 голосов выборщиков. Таким образом, кандидат-республиканец получает, по состоянию на 07:30 (по Минску), 230 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

В еще пяти «колеблющихся» штатах пока нельзя точно спрогнозировать, кто победит, но Трамп опережает свою соперницу Камалу Харрис. Результаты голосования из седьмого «колеблющегося» штата — Невады — пока не поступали.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский