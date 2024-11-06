Армия Израиля ликвидировала склады «Хезболлы» в Сирии 6.11.2024, 8:38

Также был сбит беспилотник.

Израильская армия ударила по складам оружия террористов «Хезболла» в Сирии. Также был сбит беспилотник.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Недавно Армия обороны Израиля с помощью разведданных, ударила по складам оружия, используемых подразделением боеприпасов «Хезболлы» в районе города Аль-Кусейр в Сирии.

Это подразделение группировки отвечает за хранение оружия в Ливане и недавно расширило свою деятельность в Сирии в указанном районе возле сирийско-ливанской границы.

Это еще один пример того, как «Хезболла» создает логистическую инфраструктуру для передачи оружия из Сирии в Ливан контрабандными путями.

Сирийское государственное телевидение сообщило, что во вторник израильская авиация нанесла удар по промышленной зоне и некоторым жилым домам в городе Кусайр в Хомсе.

Также сирийские государственные СМИ сообщили, что в провинции Хомс в Сирии прогремел взрыв, который произошел в результате столкновения и сбития вражеского беспилотника. В сообщении не приводится никаких подробностей о нанесенном беспилотником ущербе.

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