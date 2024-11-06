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«Кадыровец» из полка «Ахмат-Север» перешел на сторону Украины

  • 6.11.2024, 8:56
  • 3,134
«Кадыровец» из полка «Ахмат-Север» перешел на сторону Украины

И рассказал на фоне украинского флага, почему это сделал.

«Кадыровец» приехал воевать против Украины в составе 78-го полка «Ахмат-Север», но в районе Бахмута сдался в плен.

По словам бывшего «кадыровца», они въехали в Украину со стороны Ростовской области. Однако он до сих пор не может забыть Кремлю войну в Чечне.

Не долго думая, он в районе Бахмута сдался в плен, а его украинские защитники не только не расстреляли, как это делают войска Путина, а еще одели, обули и накормили, информирует канал «Батальон Джохара Дудаева».

Он призывает россиян одуматься и забрать своих родных из Украины, которые гибнут не за свою родину, а за идеи Путина.

Бывший «кадыровец» заявил, что видел в Украине много трупов российских солдат, которые никто не забирает, видел, как РФ бомбит мирные города, убивая детей, стариков и гражданских. После этого он обратился к чеченцам на родном языке, призывая не допустить отправку в Украину на «убой» молодых ребят.

Если не получится этого сделать, то лучше найти возможность отправить их за границу или же попросить их перейти на сторону Украины.

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