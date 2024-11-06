«Кадыровец» из полка «Ахмат-Север» перешел на сторону Украины 6.11.2024, 8:56

3,134

И рассказал на фоне украинского флага, почему это сделал.

«Кадыровец» приехал воевать против Украины в составе 78-го полка «Ахмат-Север», но в районе Бахмута сдался в плен.

По словам бывшего «кадыровца», они въехали в Украину со стороны Ростовской области. Однако он до сих пор не может забыть Кремлю войну в Чечне.

Не долго думая, он в районе Бахмута сдался в плен, а его украинские защитники не только не расстреляли, как это делают войска Путина, а еще одели, обули и накормили, информирует канал «Батальон Джохара Дудаева».

Он призывает россиян одуматься и забрать своих родных из Украины, которые гибнут не за свою родину, а за идеи Путина.

Бывший «кадыровец» заявил, что видел в Украине много трупов российских солдат, которые никто не забирает, видел, как РФ бомбит мирные города, убивая детей, стариков и гражданских. После этого он обратился к чеченцам на родном языке, призывая не допустить отправку в Украину на «убой» молодых ребят.

Если не получится этого сделать, то лучше найти возможность отправить их за границу или же попросить их перейти на сторону Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com