CNN: Трамп побеждает в «колеблющейся» Джорджии

CNN: Трамп побеждает в «колеблющейся» Джорджии1
- 6.11.2024, 9:00
Это один из ключевых штатов, который дает 16 голосов выборщиков.
Еще один из ключевых штатов на президентских выборах США поддерживает Дональда Трампа. Результаты в Джорджии после закрытия участков свидетельствуют о преимуществе кандидата от Республиканской партии.
Charter97.org со ссылкой на Associated Press публикует итоги голосования в штате Джорджия.
Выборы в США 2024: результат в Джорджии
По результатам выборов 5 ноября 2024 в Джорджии, которые приводит CNN, кандидаты на пост президента США получили:
50,7% голосов – Дональд Трамп
48,4% голосов – Камала Харрис
Согласно правилам выборов в США, кандидат-победитель всенародного голосования заберет голоса всех 16 делегатов Джорджии в Коллегию выборщиков.