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CNN: Трамп побеждает в «колеблющейся» Джорджии

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  • 6.11.2024, 9:00
CNN: Трамп побеждает в «колеблющейся» Джорджии

Это один из ключевых штатов, который дает 16 голосов выборщиков.

Еще один из ключевых штатов на президентских выборах США поддерживает Дональда Трампа. Результаты в Джорджии после закрытия участков свидетельствуют о преимуществе кандидата от Республиканской партии.

Charter97.org со ссылкой на Associated Press публикует итоги голосования в штате Джорджия.

Выборы в США 2024: результат в Джорджии

По результатам выборов 5 ноября 2024 в Джорджии, которые приводит CNN, кандидаты на пост президента США получили:

50,7% голосов – Дональд Трамп

48,4% голосов – Камала Харрис

Согласно правилам выборов в США, кандидат-победитель всенародного голосования заберет голоса всех 16 делегатов Джорджии в Коллегию выборщиков.

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