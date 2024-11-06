ВСУ применили против россиян редкий снаряд времен «Бури в пустыне» 6.11.2024, 9:06

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Поражена башня связи РФ в Курской области.

ВСУ применили на территории Курской области против армии Путина редкие снаряды M712 Copperhead. Они были созданы еще во времена холодной войны и имеют калибр 155 мм. Снаряды наводятся на цель с помощью лазерного луча. Его разработали и производили в США в 1970-х годах, информирует ресурс Defense Express.

Военные эксперты заявили, что это было самое первое поколение управляемых снарядов и никто представить себе не мог их появления в Украине.

Эксперты заявляют, что ВСУ применили такой снаряд против башни связи ВС РФ к востоку от Суджи. Всего было потрачено три таких снаряда, а огонь вели из пушки М777.

Дальность полета снаряда от 3 до 16 км. Сам боеприпас весит 62 кг. Серийное производство было налажено в США в 19788 года. Сейчас их не производят.

Армия США использовала эти снаряды в ходе военной операции «Буря в пустыне», выпустив до 90 боеприпасов.

В 1995 году в арсенале США было до 20 тысяч таких снарядов. На сегодняшний день неизвестно, в каком количестве США передали эти снаряды Украине.

Такие снаряды могут помочь ВСУ на поле боя на фоне активного использование врагом средств РЭБ.

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