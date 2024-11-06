Трамп выиграл в штате Айова, где могла победить Харрис
- 6.11.2024, 9:09
Республиканец получил шесть голосов избирателей штата.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп победил в штате Айова, в котором, по результатам опроса, могла победить кандидат от демократов Камала Харрис.
Об этом сообщает Associated Press.
Трамп победил во вторник в Айове, получив шесть голосов избирателей штата.
«Айова, которая ранее считалась изменчивым штатом, оказалась ярким примером привлекательности Трампа среди избирателей-республиканцев и его устойчивости в Республиканской партии», — отмечает издание.
Большинство жителей Айовы поддерживали демократа Барака Обаму в 2008 и 2012 годах, но выбрали Трампа в 2016 и в 2020 году.