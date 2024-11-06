BBC: Трамп лидирует во всех «колеблющихся» штатах США
- 6.11.2024, 9:13
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При этом возможность победить в этих штатах у Харрис остается.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Дональд Трамп лидирует во всех «колеблющихся» штатах, пишет BBC в среду, 6 ноября.
В шести «колеблющихся» штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании — подсчитано от нескольких процентов до более чем 90% голосов. Трамп везде выигрывает у Камалы Харрис, пишет BBC.
При этом арифметическая возможность победить во всех штатах у Харрис остается, подчеркивает издание.
До этого Трамп выиграл в седьмом колеблющемся штате — в Северной Каролине, которая отправила в коллегию выборщиков 16 делегатов. Остальные шесть штатов дают 77 голосов выборщиков.
Сейчас у Трампа 247 голосов. У Камалы Харрис — 210. Победителю нужно набрать 270 голосов.