BBC: Трамп лидирует во всех «колеблющихся» штатах США 6.11.2024, 9:13

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При этом возможность победить в этих штатах у Харрис остается.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Дональд Трамп лидирует во всех «колеблющихся» штатах, пишет BBC в среду, 6 ноября.

В шести «колеблющихся» штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Висконсине и Пенсильвании — подсчитано от нескольких процентов до более чем 90% голосов. Трамп везде выигрывает у Камалы Харрис, пишет BBC.

При этом арифметическая возможность победить во всех штатах у Харрис остается, подчеркивает издание.

До этого Трамп выиграл в седьмом колеблющемся штате — в Северной Каролине, которая отправила в коллегию выборщиков 16 делегатов. Остальные шесть штатов дают 77 голосов выборщиков.

Сейчас у Трампа 247 голосов. У Камалы Харрис — 210. Победителю нужно набрать 270 голосов.

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