Что будет, если найти в банкомате деньги: опыт минчанки 6.11.2024, 9:18

Реакция банка удивила белоруску.

Минчанка Надежда нашла деньги в банкомате, когда собиралась пополнить баланс карты. Onliner.by рассказывает, что было дальше.

— Я была в «Минск-Арене», и мне нужно было положить деньги на карту. Я знала, что внизу есть устройство «МТБанка», подошла к нему и увидела, что там, где нужно положить купюры, уже лежат 10 рублей, — рассказывает Надежда. — Конечно, даже мысли [воспользоваться этими деньгами] не было, это же 10 рублей! А если серьезно, то с учетом всех этих историй, как люди могли поднять деньги из урны и получить уголовку, понятно, что надо было связаться с банком.

Девушка позвонила по номеру, который был указан на устройстве, и объяснила ситуацию.

— Я спросила, можно ли мне их положить на какой-то счет либо в банке могут подсказать, кто совершал последний платеж, и тогда я могу положить деньги на счет этого человека. Но мне ответили, что деньги нужно привезти в отделение.

Я была на машине, до банка было минут пять, поэтому я приехала и написала заявление: где и когда я нашла деньги, какую сумму. Оставила купюру и уехала, а где-то через неделю пришло письмо.

К удивлению минчанки, банк отреагировал на инцидент благодарностью. Правда, каких-то подробностей насчет того, как потом искали владельца, в письме не сообщалось.

«Прежде всего выражаем вам благодарность за оказанное содействие и возврат в банк обнаруженных вами в устройстве самообслуживания банка денежных средств в размере 10 рублей. Сообщаем, что изложенная вами в заявлении информация принята банком к сведению и учтена в работе банка для возврата денежных средств владельцу», — говорилось в письме.

Напомним, что возврат денег — это не только плюс в карму: случаи невозврата попадают в сводки милиции. А Надежда говорит, что после этой истории ей повезло в другом финансовом вопросе (так что возможно, что плюс в карму все-таки засчитался).

«Деньги из банкомата пересчитают, лишние найдут». Пять вопросов банку

Журналисты задали «МТБанку» вопросы, что нужно делать клиентам в таких ситуациях и как банк потом возвращает деньги. Приводим ответы специалистов.

1. Человек нашел в банкомате деньги. Что делать, какой должен быть алгоритм действий?

— Если клиент подошел к банкомату и обнаружил там чужие наличные деньги, не нужно забирать эти купюры из устройства. Как правило, банкоматы настроены таким образом, что по истечении некоторого времени (30—60 секунд) устройство забирает забытые деньги обратно. Если же наличные по-прежнему остаются на виду и их могут забрать посторонние, лучше всего сообщить об этой ситуации в банк — в тот, которому принадлежит банкомат.

2. А если человек уже дома обнаружил, что он мог забыть в банкомате деньги, что нужно сделать? И какие шаги в таком случае предпринимает банк? Регистрируются ли каким-то образом забытые в банкомате деньги?

— Если клиент забыл деньги в банкомате или, наоборот, получил лишние средства, ему необходимо обратиться в ближайшее отделение банка, выпустившего платежную карту. Специалисты помогут написать заявление, а после его получения будут действовать в соответствии с принятым в ЗАО «МТБанк» положением, в котором определен порядок действий при возникновении нештатных и сбойных ситуаций.

По словам специалистов, все операции, в том числе сбойные (забытая наличка, неправильно выданные суммы), фиксируются в протоколах работы банкомата. Потом их можно использовать для анализа работы банкомата, а также чтобы получить статистику расследования инцидентов.

В отдельных случаях для рассмотрения ситуации могут использовать данные системы видеонаблюдения банкомата.

— Дополнительно можно отметить, что в банке регулярно проводится работа по анализу операций в устройствах. В случае обнаружения излишков при инкассации банкомата банк самостоятельно проведет расследование и определит клиента, по которому образовался этот излишек.

3. Если не забрать деньги, они останутся в лотке выдачи и их может увидеть другой человек? Или банкомат может принять их обратно?

— При выдаче наличных денежных средств на экране банкомата выводится сообщение «Заберите деньги», лоток выдачи наличных, как правило, обозначается подсветкой. Предоставленные банкоматом купюры можно забрать из банкомата в течение 30 секунд. Если клиент не забрал деньги, банкомат изымает их и помещает в специальную кассету.

4. Как часто бывают такие случаи, когда люди забывают деньги в банкоматах?

— Случаи, когда клиенты забывают забрать денежные средства в банкоматах «МТБанка», единичны. В таких ситуациях после инкассации, пересчета наличности из кассет банкомата и проведения расследования, о механике которого мы рассказывали выше, денежные средства банк возвращает на счета клиентов.

5. В письме, которое потом пришло читательнице из банка, говорится, что информация, которую она предоставила, «учтена в работе банка для возврата денежных средств владельцу». Как ищут людей, которые забыли деньги? Бывали такие случаи, когда деньги оставались невостребованными, что с ними происходит?

— Как правило, в таких случаях в протоколах работы банкомата фиксируется факт изъятия не забранных клиентом денежных средств. В кассе банка при пересчете денежной наличности кассет банкомата обнаруживается излишек. Определить владельца для специалистов банка остается делом техники.

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