Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США 1 6.11.2024, 9:23

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Решающим оказалось голосование в штате Небраска.

Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США, сообщает Associated Press.

Республиканцы обеспечили себе 51 место в 100-местном Сенате. На выборах одновременно с выборами президента переизбирают 34 сенаторов.

Отмечается, что это произошло после того, как сенатор Деб Фишер обеспечил себе переизбрание в штате Небраска.

AP пишет, что большинство в Сенате дает партии главный центр власти в Вашингтоне и важную власть в утверждении Кабинета министров следующего президента и любого судьи Верховного суда.

Сенаторы от Республиканской партии ищут пути продолжения сокращения налогов, которые были приняты во время первого срока Дональда Трампа, а также направления средств на усиление мер по безопасности границ.

Однако степень власти республиканцев в Вашингтоне будет определяться результатами президентской гонки и выборов в Палату представителей.

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