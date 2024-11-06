NYT: ВСУ уничтожили значительное число северокорейских войск в первом же бою 2 6.11.2024, 9:32

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Подробности первого столкновения с солдатами КНДР в Курской области

Северокорейские военнослужащие вступили в боевое столкновение с украинскими военными в Курской области. Это, скорее всего, произошло при попытке «прощупать» линию обороны ВСУ в этом регионе.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что это сражение в Курской области было ограничено и не масштабным.

Информацию о столкновении украинских и северокорейских военных подтвердил американской прессе высокопоставленный чиновник США и украинский чиновник на условиях анонимности.

Украинский чиновник добавил в разговоре с NYT, что боестолкновение, вероятно, преследовало цель проверить украинскую линию на наличие слабых мест.

Украинский чиновник добавил, что солдаты КНДР воевали вместе с российской 810-й отдельной морской пехотной бригадой.

Вместе с тем не уточняется, когда именно произошло такое сражение.

Чиновник США сообщил американской газете, что значительное количество северокорейских войск в результате этого столкновения было убито.

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