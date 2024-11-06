Камала Харрис победила в «шатком» штате Нью-Гемпшир 1 6.11.2024, 9:44

1,722

Штат поддерживал демократов на семи из восьми последних президентских выборов.

Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис побеждает в «шатком» штате Нью-Гемпшир, сообщает Associated Press.

Это уже в двадцатый раз, когда четыре голоса избирателей штата отдавали демократам.

Нью-Гемпшир поддерживал демократов на семи из восьми последних президентских выборов.

Победа Харриса наступила через девять месяцев после того, как Национальный комитет Демократической партии обошел Нью-Гемпшир как основной штат для проведения президентских праймериз.

AP отмечает, что это уже третий раз, когда Дональд Трамп побеждает на праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире, но проигрывает на всеобщих выборах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com