Камала Харрис победила в «шатком» штате Нью-Гемпшир

Камала Харрис победила в «шатком» штате Нью-Гемпшир1
- 6.11.2024, 9:44
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Штат поддерживал демократов на семи из восьми последних президентских выборов.
Кандидат от Демократической партии США Камала Харрис побеждает в «шатком» штате Нью-Гемпшир, сообщает Associated Press.
Это уже в двадцатый раз, когда четыре голоса избирателей штата отдавали демократам.
Нью-Гемпшир поддерживал демократов на семи из восьми последних президентских выборов.
Победа Харриса наступила через девять месяцев после того, как Национальный комитет Демократической партии обошел Нью-Гемпшир как основной штат для проведения президентских праймериз.
AP отмечает, что это уже третий раз, когда Дональд Трамп побеждает на праймериз Республиканской партии в Нью-Гемпшире, но проигрывает на всеобщих выборах.