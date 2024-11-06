Сферу такси в Беларуси штормит 11 6.11.2024, 9:48

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Машин стало меньше, услуги подорожали.

В первые дни ноября клиенты такси столкнулись с серьезным ростом цен на эти услуги. Цены на поездки до сих пор не стабилизировались. Время ожидания автомобиля значительно увеличилось. Агрегаторы такси по-прежнему предупреждают, что на линии мало машин.

Все это связано с вступлением в силу новых правил, согласно которым все водители и диспетчеры такси, водители маршруток и автобусов должны быть включены в Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, пишет «Точка».

Минтранс обещал следить за ситуацией. По данным ведомства на 4 ноября, в такой реестр вошло всего 62% от общего числа водителей, работающих на нерегулярных маршрутах. На линиях осталось 12,4 тыс. автомобилей такси.

Сами работники отрасли говорят, что это значительно меньше, чем обычно. Поэтому снижения цен вряд ли стоит ожидать.

Ушли те, кто подрабатывал

Таксист Владимир во время поездки сам начал разговор: поинтересовался, долго ли приложение искало свободную машину.

«Водителей стало намного меньше, прям заметно. Поэтому цены сейчас будут такие. Так это «Яндекс» еще сдерживает. Иногда в пик спроса коэффициент поднимался до 22, сегодня держали на уровне 9», — говорит парень.

Он отметил, что причина такого сокращения авто на линии в том, что больше не таксуют те, кто рассматривал это как подработку.

«Для кого это основная работа, тот прошел все процедуры, подготовил документы, попал в реестр. Остальные же не стали заморачиваться и вкидывать много денег», — объясняет таксист.

А вложиться пришлось основательно: нужно было пройти курсы повышения квалификации, купить таксометр — уже больше Br1000. И это еще не все. Не каждый был готов заплатить столько за свою небольшую подработку и «легализоваться».

Спрос на такси вырос

Александр из Витебска прошел все этапы регистрации и попал в реестр. А 1 ноября он зашел на сайт транспортной инспекции, включил активность, поставил себе график и вышел на линию. Говорит, работы было очень много. Не успевал нажать кнопку «Поехали», как приходил уже следующий заказ.

«Цены были высокими, но они могли быть еще выше. «Яндекс» пытался как-то регулировать. Потому что максимальный коэффициент в час пик был у нас 10, а вот 1 ноября держали на 4. Но спрос был высокий целый день», — говорит Александр.

Готовиться к изменениям в своей сфере мужчина начал еще в мае, когда только стала поступать информация, что с ноября будет работать реестр. Александр открыл ИП, нашел курсы. С последними у многих водителей возникли проблемы.

«На всю Витебскую область на начало августа было только две автошколы, где можно было пройти курсы переподготовки. Очереди — огромные. Я подал документы на обучение 8 августа, а занятия начались только 30 сентября», — вспоминает Александр.

По его словам, в самом начале многие водители и автопарки заняли выжидательную позицию. Тех, кто трудился нелегально и в качестве подработки, ожидали большие траты.

«Купить таксометр — Br740. Плюс оклейка машин из-за спроса сразу резко выросла в цене («магниты» — Br240). Нужны были регистраторы, чтобы попасть в реестр. Самый простенький — Br200. Но информацию с них надо хранить две недели — одной флешки хватает на 2 дня записи. Пришлось потратиться и здесь», — перечисляет таксист.

Месячное обслуживание таксометра — Br22. Чтобы он был, надо заплатить еще Br180. Для работы с наличными и отчета перед налоговой нужно установить специальное оборудование и отдать залоговую стоимость. То есть плюс Br180.

И если у легального таксиста все это было, то тем, кто трудился «всерую» и таксовал для подработки, пришлось бы серьезно раскошелиться.

«Почему все таксисты так бунтовали? Кто-то работает легально, платит все налоги, взносы в ФСЗН. Такси проходит техосмотр чаще, у него есть обязательная страховка пассажира. Страховка на авто для таксистов больше, около Br540. У нелегалов же нет таких трат. Они просто зарегистрировались за 15 минут на сайте и работают на своей «гражданской» машине», — говорит Александр.

Такие затраты для тех, у кого такси — основное место, а не подработка, были всегда. Из нового для включения в реестр пришлось потратиться только на регистратор и курсы.

Нелегалы начали возвращаться к работе

Как отмечает Александр, 1 ноября парки боялись выпускать своих водителей: наказание, для тех, кто нарушает новые правила, серьезное. Два предупреждения — и приостановка деятельности на полгода. Водителю же в таком случае светит конфискация авто.

«Сначала нелегалы побаивались, присматривались, а вот уже к вечеру 2—3 ноября стали тоже выходить на линию на свой страх и риск», — отметил Александр.

Он уже подсчитал: работать в новых условиях оставшимся водителям стало выгодней. Чтобы отбить расходы одного дня и выйти в ноль, потребуется гораздо меньше часов провести на линии.

В то же время еще один таксист Михаил из Борисова отметил, что у них ценник в городе не изменился, а машин, говорит, хватает, так как «левые» водители пока не ушли.

Ушел из такси после введения реестра

Уже бывший таксист Илья из Осиповичей приостановил свою деятельность после введения реестра. Говорит, что теперь такая подработка ему не выгодна.

«Мы подсчитали с коллегами: для того чтобы вступить в реестр, нам надо будет одномоментно потратить Br3000, чтобы полностью соответствовать всем требованиям. Плюс каждый месяц налоги, взносы в ФСЗН, обслуживание кассового аппарата, таксометра и т.д. Представьте, какие цены будут на такси», — жалуется водитель.

Он считает, что в городах, где нет «Яндекса Go», такие нововведения могут парализовать работу всех служб такси.

«Единственное, для чего это все вводится, — собрать побольше налогов в бюджет. Я работаю на предприятии, у меня зарплата Br700. Для меня такси было возможностью заработать хотя бы еще какие-нибудь Br500—600. А если из этого всего мне надо отдать внушительную сумму на налоги, прочие взносы, что тогда мне останется?» — вопрошает Илья.

Он считает, что сейчас цены на такси будут расти. Ведь основная часть водителей, для которых это было лишь подработкой, не смогла остаться на рынке.

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