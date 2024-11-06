Украинский дрон впервые атаковал Дагестан 6.11.2024, 9:52

2,028

От Каспийска до ближайших городов Украины — более тысячи км.

Утром 6 ноября украинский беспилотник появился в небе над городом Каспийск в Дагестане (РФ). Он был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами», — написал Меликов в телеграм-канале и при этом не уточнил, есть ли пострадавшие и какие-либо последствия от падения обломков дрона. Однако он призвал местных жителей не размещать фото и видеоматериалы, которые «могут оказать содействие врагам».

Как рассказали очевидцы телеграм-каналу Baza, взрыв прогремел в небе над городом около восьми утра. После этого в Каспийске раздались новые взрывы, сообщает Astra, но не приводит подробностей.

По данным телеграм-каналов Mash и Shot, ПВО сбила сверхлегкий украинский самолет-дрон А-22 «Летучая лисица», который ранее был замечен в удаленных от границы с Украиной регионах России. От Каспийска до ближайших городов Украины — более 1 тыс. км. До этого украинские дроны никогда не долетали до Дагестана.

На фоне прилета дрона аэропорт Махачкалы на неопределенное время приостановил работу, сообщил гендиректор предприятия Саид Рамазанов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com