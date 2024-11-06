Украинский дрон впервые атаковал Дагестан
- 6.11.2024, 9:52
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От Каспийска до ближайших городов Украины — более тысячи км.
Утром 6 ноября украинский беспилотник появился в небе над городом Каспийск в Дагестане (РФ). Он был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО), сообщил глава республики Сергей Меликов.
«Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб, нахожусь на постоянной связи с ответственными органами», — написал Меликов в телеграм-канале и при этом не уточнил, есть ли пострадавшие и какие-либо последствия от падения обломков дрона. Однако он призвал местных жителей не размещать фото и видеоматериалы, которые «могут оказать содействие врагам».
Как рассказали очевидцы телеграм-каналу Baza, взрыв прогремел в небе над городом около восьми утра. После этого в Каспийске раздались новые взрывы, сообщает Astra, но не приводит подробностей.
По данным телеграм-каналов Mash и Shot, ПВО сбила сверхлегкий украинский самолет-дрон А-22 «Летучая лисица», который ранее был замечен в удаленных от границы с Украиной регионах России. От Каспийска до ближайших городов Украины — более 1 тыс. км. До этого украинские дроны никогда не долетали до Дагестана.
На фоне прилета дрона аэропорт Махачкалы на неопределенное время приостановил работу, сообщил гендиректор предприятия Саид Рамазанов.