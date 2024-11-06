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Раскрыты подробности самого маленького и дешевого кроссовера Volkswagen

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  • 6.11.2024, 10:01
  • 1,858
Раскрыты подробности самого маленького и дешевого кроссовера Volkswagen

Авто решили назвать Tera.

Новый доступный кроссовер Volkswagen назовут Tera. Модель с заводским обозначением Project 246 презентуют в 2025 году. Об этом сообщается на странице немецкого автопроизводителя в Instagram.

Название кроссовера выбрали на конкурсе, организованном бразильским сайтом Volkswagen. Все желающие могли предложить свои варианты названия. Именно Бразилия станет одной из стран, где будет выпускаться модель.

Новый Volkswagen Tera будет самым маленьким и самым дешевым кроссовером немецкого бренда. Его стартовая цена составит менее, чем 15 000 долларов.

Автомобиль будет достигать примерно 4 м в длину при колесной базе в 2,6 м. Его построят на платформе MQB-A0, то есть он будет собратом кроссовера Skoda Kylaq.

Дизайн Volkswagen Tera ранее уже рассекретили. Передняя часть авто выдержана в стилистике нового VW Tiguan.

Кроссовер Volkswagen Tera оснастят 1,0-литровым турбомотором на 116 л. с., который может работать на бензине или биоэтаноле. На выбор предложат 5-ступенчатую механическую и 6-ступенчатую автоматическую КПП.

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