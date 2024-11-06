Белорусский рыбак вытянул из Днепра «древнюю толстую прабабушку»1
- 6.11.2024, 10:17
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В комментариях трофей прозвали «крокодилом».
Рыбак Евгений из Рогачева вытащил из Днепра щуку весом 14 килограмм. Фото своего трофея он показал в Instagram.
Мужчина рассказал, что рыбачил с лодки без мотора и эхолота на старом русле Днепра.
«В итоге удалось обхитрить <…> древнюю толстую прабабушку (щуку. — Прим. ред.). Щучка благополучно отпущена», — поделился рыбак и опубликовал габариты трофея: 1,2 метра, 14 килограмм.
В комментариях под записью трофей прозвали «крокодилом».