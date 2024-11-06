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Белорусский рыбак вытянул из Днепра «древнюю толстую прабабушку»

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  • 6.11.2024, 10:17
  • 3,708
Белорусский рыбак вытянул из Днепра «древнюю толстую прабабушку»

В комментариях трофей прозвали «крокодилом».

Рыбак Евгений из Рогачева вытащил из Днепра щуку весом 14 килограмм. Фото своего трофея он показал в Instagram.

Мужчина рассказал, что рыбачил с лодки без мотора и эхолота на старом русле Днепра.

«В итоге удалось обхитрить <…> древнюю толстую прабабушку (щуку. — Прим. ред.). Щучка благополучно отпущена», — поделился рыбак и опубликовал габариты трофея: 1,2 метра, 14 килограмм.

В комментариях под записью трофей прозвали «крокодилом».

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