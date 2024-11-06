Доллар подскочил к основным валютам в ожидании победы Трампа 1 6.11.2024, 10:28

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Курс американской валюты резко пошел вверх.

Доллар вырос после того, как Дональд Трамп вырвался вперед в президентской гонке в США. Это спровоцировало резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений о том, что его политика будет поддерживать процентные ставки в США на высоком уровне.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рост доллара привел к снижению валютных пар по всему миру: евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк ослабли как минимум на 1%. Потери мексиканского песо достигли отметки в 3%.

В то время как фьючерсы на доллар и американские фондовые индексы растут с, реакция европейских активов прямо противоположная. Фьючерсы Euro Stoxx 50 упали на 1%, а евро падает на 1,6% по отношению к доллару США, достигнув самого низкого уровня с июля.

Инвесторы говорили, что победа Трампа станет худшим результатом для европейских рынков из-за его намерения ограничить импорт в США. Такие секторы, как автомобилестроение, могут сильно пострадать, если Трамп продолжит вводить предлагаемые им пошлины.

Трамп пообещал снизить налоги и ввести высокие пошлины на импорт, что усилит инфляционное давление и, вероятно, замедлит темпы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

«План Трампа по тарифам и налогам должен привести к росту инфляции и дефицита, а это должно означать более высокие долгосрочные процентные ставки», - сказала Прия Мисра, управляющий портфелем JPMorgan Investment Management.

Республиканцы получили контроль над Сенатом США, что дало им мощные рычаги влияния в предстоящих важных налоговых и расходных битвах.

Из семи критически важных колеблющихся штатов два за Трампом - Джорджия и Северная Каролина. Тем не менее, ключевые штаты, включая Мичиган, Висконсин и Пенсильванию, пока оспариваются, а результаты еще не объявлены. Это оставляет открытой возможность резкого разворота на валютных рынках, как это было в предыдущих циклах.

По последним данным, Трамп уже получил 248 голосов выборщиков из необходимых 270, вице-президент Камала Харрис - 214.

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