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В минском аэропорту заметили известного актера Тиля Швайгера

  • 6.11.2024, 10:50
В минском аэропорту заметили известного актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер

Актера встретили на автомобилях с логотипом одной из IT-компаний.

В национальном аэропорту «Минск» заметили известного немецкого актера Тиля Швайгера, сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай» и опубликовал фотографии знаменитости.

По информации издания, актера встретили в центре деловой авиации, на автомобилях с логотипом одной из IT-компаний.

«На протяжении двух недель по всей Беларуси активно идут съемки фильма о дрифте. Создатели обещали зрителям звезду мирового масштаба, чье появление станет настоящим сюрпризом», — сообщил «Мерзкий Кокобай».

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