В минском аэропорту заметили известного актера Тиля Швайгера
- 6.11.2024, 10:50
Актера встретили на автомобилях с логотипом одной из IT-компаний.
В национальном аэропорту «Минск» заметили известного немецкого актера Тиля Швайгера, сообщил телеграм-канал «Мерзкий Кокобай» и опубликовал фотографии знаменитости.
По информации издания, актера встретили в центре деловой авиации, на автомобилях с логотипом одной из IT-компаний.
«На протяжении двух недель по всей Беларуси активно идут съемки фильма о дрифте. Создатели обещали зрителям звезду мирового масштаба, чье появление станет настоящим сюрпризом», — сообщил «Мерзкий Кокобай».