На торги выставили недорогие участки под Минском 6.11.2024, 11:02

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Подходят для дачи или загородного дома.

Белорусская универсальная товарная биржa на электронные торги выставила несколько любопытных лотов — участки для строительства индивидуальных домов в Пуховичском и Слуцком направлениях, в получасе от Минска. Большинство из них обеспечены электричеством и газом, пишет Realt. Участки недорогие — начальная стоимость от 3 850 рублей. Когда состоится аукцион?

Войровка, Слуцкое направление, 26 км от МКАД

Оценить место под строительство своими глазами можно на улице Шабуневской, участок номер 3. Его площадь – 13,5 сотки.

Подъездные пути песчано-гравийные. Из инженерных сетей имеются только электричество, но с разрешенной к использованию мощностью – 15 кВт. Начальная стоимость – 10 000 рублей.

Бельковичи, Слуцкое направление, 31 км от МКАД

Участок на 9 соток находится на улице Пасечной, 9А. Подъездные пути к нему в песчано-гравийном исполнении. Центрального водоснабжения нет. Зато имеется техническая возможность подключения к электросети и газопроводу. Начальная стоимость 4 500 рублей.

Дудичи, Слуцкое направление, 33 км

Участок находится по адресу: улица Полевая,10. Его площадь – 18 соток.

Электроснабжение имеется, разрешенная к использованию мощность 5кВт. Есть техническая возможность газификации. Начальная стоимость – 9 000 рублей.

Маховка, Слуцкое направление, 37 км от МКАД

Здесь участок 11 соток находится на улице Лесной, 19А

Имеется техническая возможность подключения к сетям электроснабжения (разрешенная к использованию мощность — 5 кВт), есть газ. Начальная стоимость — 3 850 рублей.

Торги состоятся 20 ноября, в 10.00, на электронной торговой площадке БУТБ-Имущество. Прием заявлений до 16 ноября (до 15.00).

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