Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах президента США 4 6.11.2024, 11:03

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Первым из иностранных лидеров.

Президент Сальвадора Найиб Букеле оказался первым среди глав иностранных государств, который поздравил кандидата от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Поздравление Букеле опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Поздравляю избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пусть Бог благословит и направит Вас», — написал он.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

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