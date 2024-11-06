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Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах президента США

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  • 6.11.2024, 11:03
  • 1,224
Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Первым из иностранных лидеров.

Президент Сальвадора Найиб Букеле оказался первым среди глав иностранных государств, который поздравил кандидата от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Поздравление Букеле опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Поздравляю избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пусть Бог благословит и направит Вас», — написал он.

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