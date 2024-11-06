Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Президент Сальвадора поздравил Трампа с победой на выборах президента США4
- 6.11.2024, 11:03
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Первым из иностранных лидеров.
Президент Сальвадора Найиб Букеле оказался первым среди глав иностранных государств, который поздравил кандидата от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Поздравление Букеле опубликовал на своей странице в соцсети Х.
«Поздравляю избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пусть Бог благословит и направит Вас», — написал он.
Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024
May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4