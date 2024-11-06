Онколог рассказал, сколько случаев рака выявляют ежегодно в Беларуси 3 6.11.2024, 11:27

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Цифра растет уже двадцать лет.

Ежегодно в Беларуси выявляют почти 60 тысяч случаев заболевания раком. Об этом рассказал директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков, передает БелТА.

Сергей Поляков сообщил, что за последние 20 лет отмечается рост числа вновь выявленных случаев злокачественных новообразований, причем эта тенденция характерна для многих стран.

«Постепенно мы приближаемся к 60 тысячам вновь выявленных пациентов ежегодно. Это говорит о том, что ранняя диагностика и вообще диагностика в нашей стране поставлена на достаточно высокий уровень», — сказал директор РНПЦ.

Согласно статистике, у мужчин самый распространенный вид рака — рак предстательной железы, у женщин — рак молочной железы.

«Это тенденция общемировая, и это те патологии, на которые мы в первую очередь обращаем внимание, занимаясь ранней диагностикой, скринингом, диспансеризацией нашего населения», — добавил Сергей Поляков.

По его словам, несмотря на рост заболеваемости, смертность практически не меняется: «Конечно, хотелось бы снижать ее, но у вновь заболевших не всегда ранние формы. К сожалению, бывают и запущенные».

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