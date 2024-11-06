Мировые лидеры поздравляют Трампа с победой на выборах в США 5 6.11.2024, 11:41

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К поздравлениям присоединились Франция и Израиль.

Иностранные лидеры начали поздравлять кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на выборах, которые состоялись 5 ноября.

Первым среди европейских лидеров, кто поздравил Трампа, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвав победу республиканца «величайшим возвращением в политической истории США».

«Поздравляем президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужная победа для всего мира!» — написал Орбан в соцсети Х в среду, 6 ноября.

Также поздравление опубликовал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Поздравляю президента Дональда Трампа. Готовы работать вместе, как мы делали это в течение четырех лет. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и амбициями. Ради большего мира и процветания», — написал Макрон.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победу Трампа «впечатляющей» и выразил надежду о сотрудничестве и поддержке.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также опубликовал поздравительный пост, назвав предварительные результаты выборов в США «огромной победой».

«Уважаемые Дональд и Мелания Трамп. Поздравляем вас с самым большим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом предлагает новое начало для Америки и мощное подтверждение преданности великому союзу между Израилем и Америкой», — написал Нетаньяху в Х.

Первым иностранным лидером, который поздравил Трампа, был президент Сальвадора — Найиб Букеле.

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