«А разве ее не для этого создавали?»5
- 6.11.2024, 11:44
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Белорусы показали новый способ применения Tesla.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали альтернативный способ использования американского авто Tesla. Возможно, удивительный для жителей Штатов, но совсем нет для белорусов, пишет telegraf.news.
Так, капот и багажник Tesla на ролике загрузили картошкой. «Видишь как, залетела со свистом. Да, Феликсович, я думал, полтонны не зайдет, придется прицеп какой брать или что», — сказал на видео мужчина.
«Теперь бульбовоз не B3 [Volkswagen Passat], а Tesla!» — написал комментатор.
«Эх, что там полтонны, в универсал и 1,5 с лихвой залетит», — предположил другой.
«Илон Маск в шоке», — пошутил третий.
Еще один пользователь посоветовал для перевозки картошки использовать Tesla Cybertruck: «Там багажник больше».
«А подвеска стоит, как их общий урожай за 30 лет», — попробовал посчитать другой юзер.
«А разве ее [Tesla] не для этого создавали?» — спросил третий.
@aleksandr_mahonko ♬ оригинальный звук - Феликсович🎬🔥