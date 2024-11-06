«А разве ее не для этого создавали?» 5 6.11.2024, 11:44

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Белорусы показали новый способ применения Tesla.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали альтернативный способ использования американского авто Tesla. Возможно, удивительный для жителей Штатов, но совсем нет для белорусов, пишет telegraf.news.

Так, капот и багажник Tesla на ролике загрузили картошкой. «Видишь как, залетела со свистом. Да, Феликсович, я думал, полтонны не зайдет, придется прицеп какой брать или что», — сказал на видео мужчина.

«Теперь бульбовоз не B3 [Volkswagen Passat], а Tesla!» — написал комментатор.

«Эх, что там полтонны, в универсал и 1,5 с лихвой залетит», — предположил другой.

«Илон Маск в шоке», — пошутил третий.

Еще один пользователь посоветовал для перевозки картошки использовать Tesla Cybertruck: «Там багажник больше».

«А подвеска стоит, как их общий урожай за 30 лет», — попробовал посчитать другой юзер.

«А разве ее [Tesla] не для этого создавали?» — спросил третий.

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