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Минчан предупредили о «зеленоватой» воде в кране

  • 6.11.2024, 11:59
Минчан предупредили о «зеленоватой» воде в кране

Можно ли такую пить?

Столичные энергетики призвали минчан «не паниковать», если в их домах вода в кране «изменила цвет и стала зеленоватой». «Всё под контролем!» — заверили на предприятии «Минскэнерго» и объяснили, что именно и зачем добавили в воду, а также можно ли пить такую воду.

«Зеленоватая» вода может пойти из крана в четырёх районах Минска:

• Ленинском,

• Заводском,

• Советском,

• Первомайском.

Именно там специалисты Минских теплосетей будут применять особый краситель — флуоресцеин. Добавлять его в сетевую воду трубопроводов тепловых сетей начнут с 11 ноября 2024 года и могут применять до конца отопительного сезона.

Флуоресцеин — порошок от красного до красно-кирпичного цвета. Но при растворении в воде дает чрезвычайно сильную зеленую флуоресценцию. Запах у него отсутствует. Он используется не только для определения утечки воды в теплосетях, но и для подкраски лечебных солей, моющих средств, мыла, покраски морских опознавательных знаков, обеспечении спасательных комплектов летного состава, в качестве индикатора в геологоразведочных работах (трассерные исследования, исследования пластовых и околоскваженных вод с помощью индикаторов).

Этот краситель энергетики используют для быстрого обнаружения протечек (а также для выявления несанкционированного использования теплосетей) и для проверки герметичности водонагревателей.

Несмотря на то, что в «Минскэнерго» заявили об «абсолютной безопасности» флуоресцеина для здоровья человека (краситель официально одобрен Санэпиднадзором и разрешен к применению), если «зеленоватая» вода пошла из крана с питьевой водой, то для приготовления пищи ее использовать не рекомендуется. Ведь поскольку краситель добавляют в сетевую воду (то есть ту, что используется в системе отопления), это свидетельствует об аварии на каком-то участке трубопровода.

«Если вы заметите окрашенную воду в системах горячего водоснабжения или утечку зеленого оттенка, пожалуйста, как можно быстрее свяжитесь с нами», — призвали в «Минскэнерго».

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