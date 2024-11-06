Президент Польши поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент Польши поздравил Трампа с победой на выборах в США1
- 6.11.2024, 12:01
Вместе с другими лидерами стран ЕС и НАТО.
Лидеры европейских стран начали поздравлять кандидата Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
Свое поздравление и приветствие опубликовал президент Польши Анджей Дуда.
Congratulations, Mr. President @realDonaldTrump! You made it happen! 👏👏👏🇵🇱🤝🇺🇸— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 6, 2024
Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Трампа с победой и отметил, что готов сотрудничать с ним, как и при его предыдущей каденции, «с уважением и амбициями, ради мира и процветания».
Премьер Италии Джорджия Мелони выразила поздравления Трампу, отметив, что Италия и США – «сестринские» страны, объединенные общими ценностями и исторической дружбой. «Это стратегическая связь, которую я, убеждена, мы сейчас усилим еще больше», – заявила Мелони.
Литовский президент Гитанас Науседа в своем приветствии Трампу отметил, что США – ключевой стратегический союзник для Литвы.
«Литва сейчас выделяет на оборону 3,5% ВВП и продолжит увеличивать свои инвестиции. Трансатлантическое единство чрезвычайно важно», – подчеркнул Науседа.
.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил Трампа как избранного президента и отметил, что ожидает сотрудничества для усиления двусторонних отношений и стратегического партнерства.
«Европе нужны сильные США, а США – сильная Европа. Латвия есть и будет сильным и надежным партнером Соединенных Штатов», – отметил он.
К поздравлениям присоединился и генсек НАТО Марк Рютте, он написал, что только что поздравил Дональда Трампа с избранием.
«Его лидерство снова будет иметь ключевую роль для того, чтобы сохранять наш Альянс сильным. Ожидаю снова работать с ним для продвижения мира через мощь в НАТО», – написал Рютте.