Очередь из легковушек на границе с Польшей бьет рекорды

Очередь из легковушек на границе с Польшей бьет рекорды1
- 6.11.2024, 12:07
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С начала года это — новый максимум.
Рекордная очередь из легковушек скопилась на беларусско-польской границе. По данным мониторинга Госпогранкомитета, ночью 6 ноября выезда из Беларуси ожидали более 1500 автомобилей. С начала года это — новый максимум, пишет «Зеркало».
К утру количество легковушек в «колейке» стало медленно сокращаться. По состоянию на 12.00 6 ноября выезда из Беларуси ожидают 1310 автомобилей. Рядом с ними простаивают около 20 автобусов.
«Сопредельная сторона (Польша — Прим. ред.) продолжает принимать на свою территорию не более 40% авто от нормы», — прокомментировали причину очереди в пресс-службе Госпогранкомитета.
В одном из чатов по пересечению границы водитель рассказал, что проезд в Польшу у него занял двое суток. 4 ноября около 8.50 он зарегистрировался в зоне ожидания перед пунктом пропуска. Бот рассчитал вызов на границу через 1 день 18 часов 54 минуты. В пункт пропуска на беларусской стороне водитель проехал 6 ноября в 3.35. К тому времени «автомобиль находился в очереди 1д 18ч 43мин». 6 ноября в 8.35 мужчина проехал в Польшу.
В остальных пунктах пропуска на границе Беларуси со странами ЕС очередей из легковушек или автобусов не наблюдается. Что касается фур, то их на внешнем контуре скопилось 1180. Из них 600 простаивают в «Козловичах» (Польша), 300 — в «Григоровщине» (Латвия), 160 — в «Беняконях» (Литва) и 120 — в «Каменном логе» (Литва).