Игра в нефтяную рулетку Елена Лапенко, NV

6.11.2024, 12:16

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Начинается самое интересное.

После полномасштабного вторжения, международное сообщество начало активно применять санкции, чтобы ослабить финансовые поступления средств в российскую экономику. Одним из таких инструментов стало введение предельных цен на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, введенное странами G7 в 2022 году.

Сначала установили предел на уровне 60 долларов за баррель, думая, что режим Путина зашатается под давлением падения нефтяных доходов. Однако российская экономика держится на плаву. С каждым новым санкционным пакетом Москва придумывает все более хитрые пути обхода, превращая свои нефтепроводы в скрытые тропы.

Крупнейшими импортерами российской нефти стали Китай, Индия и Турция. Российские компании, в частности «Роснефть» и «Лукойл», продолжают обеспечивать стабильные объемы добычи, что позволяет поддерживать экспорт на уровне, достаточном для сохранения поступлений в бюджет. По подсчетам CREA, Россия заработала более 744 млрд евро на экспорте нефти с начала войны, и даже Китай и Индия активно закупают нефть, как на сезонной распродаже в аутлете.

Однако динамика цен на российскую нефть меняется под давлением санкций, и с июля 2023 года Кремль начал активно использовать «теневой флот», чтобы обходить установленные ограничения.

Делайте ваши ставки, господа

Здесь начинается самое интересное. Сегодняшние баталии по нефтяной цене выглядят так, будто аналитики крутят колесо фортуны, пытаясь угадать, какая же цена на нефть в конце концов разрушит нефтяную империю Путина. Кто-то делает ставку на 50 долларов за баррель, другие — на 40, а кто-то уверен, что прайс-кэпы надо опустить до уровня 30 долларов. И все это — в надежде нанести фатальный удар по бюджету России, при этом не нанеся ущерб мировому рынку.

Собственно, сейчас активно обсуждается идея дальнейшего снижения предельной цены вплоть до 30 долларов за баррель. Предлагаемый сценарий предполагает постепенное снижение цены в несколько этапов. Сначала предельная цена может быть снижена до 50 долл./барр., что уже приведет к ощутимым финансовым потерям для российского бюджета. Если это не приведет к рыночному дисбалансу, следующим шагом станет снижение цены до 40 долл./барр., а в конечном итоге — до 30 долл./барр. (детали см. DiXi Group Alert. Снижение предельной цены на российскую нефть и нефтепродукты: в ожидании новых ограничений)

Аргументы в пользу такой стратегии просты: даже при этой цене России все еще будет выгодно продолжать экспорт нефти. Ведь себестоимость добычи нефти в России колеблется в пределах 10−15 долларов за баррель. Но станет ли это ударом по Кремлю, который приведет к изменению его агрессивной политики?

Маленькие выгоды, большие потери

Если внимательно присмотреться к этой нефтяной игре, то можно заметить, что российская экономика продолжает нести огромные убытки от санкций. По приблизительным подсчетам, действующее ограничение цены на уровне 60 долларов наносит ущерб в 430 миллионов долларов в сутки.

Но здесь кроется один маленький нюанс: как бы парадоксально это ни звучало, но мировой рынок все еще нуждается в российской нефти. А если эта нефть продается со скидкой, то другие страны, такие как Китай и Индия, продолжают закупать этот ресурс по выгодным условиям.

Любое решение о снижении предельной цены на российскую нефть должно учитывать потенциальные риски. Россия уже неоднократно демонстрировала нелогичное поведение на рынке: Кремль готов идти на действия, наносящие ущерб даже собственным экономическим интересам, чтобы усилить давление на мировую экономику. Одним из самых больших рисков является возможность того, что Россия резко ограничит экспорт нефти, что приведет к дефициту на рынке и соответствующему росту цен. Это негативно повлияет на страны-импортеры, которые пытаются обеспечить свою энергетическую безопасность.

Кремлевский блеф

Мировой рынок нефти остается уязвимым к любым изменениям в поставках со стороны крупных экспортеров. Введение новых ограничений на российскую нефть неизбежно будет влиять на баланс спроса и предложения, и это может иметь последствия для стран-импортеров. Россия неоднократно угрожала Западу тем, что может полностью прекратить экспорт нефти, если санкции станут слишком жесткими. И хотя многие считают это очередным блефом, риск того, что россия таки пойдет на этот шаг, остается. Если российская нефть исчезнет с рынка, цены могут резко взлететь, что поставит в сложное положение как страны-импортеры, так и саму Россию.

Но есть и другой сценарий. Кремль может сделать шаг в стиле «себе назло» — сократить добычу нефти, чтобы попытаться расшатать баланс на мировом рынке и вызвать рост цен. Это, конечно, повлияет на все страны, которые зависят от импорта нефти, но в конечном итоге это станет ударом и по самой России. Как показывает опыт газового кризиса в Европе, попытки Кремля шантажировать мир своими энергоресурсами часто оборачиваются против нее самой. Когда Кремль закрутил вентиль на газовых трубах, Европа быстро нашла альтернативы и снизила свою зависимость от российского газа.

Возможна ли победа над российским нефтяным экспортом?

Вопрос заключается в том, на сколько времени хватит российского упрямства? Даже с учетом всех ухищрений с «теневым флотом», Россия все равно терпит огромные убытки от санкций. Запад, со своей стороны, не собирается отказываться от санкций, и если цена на российскую нефть упадет до 30 долларов, это может стать настоящим испытанием для Кремля. Россия потеряет примерно 650 миллионов долларов в день. Это — почти 2,3% ее ВВП.

По подсчетам, каждое снижение цены на 10 долларов приносит России убытки в размере примерно 110 млн долларов в сутки. Однако аналитики отмечают, что такое снижение может спровоцировать еще более агрессивные действия со стороны Кремля, направленные на нарушение стабильности мирового рынка. И, как показывает практика, Россия всегда находит способ обойти санкции.

Однако эффективность санкционного давления будет зависеть не только от ценовых ограничений. Необходим строгий контроль за соблюдением санкций, ведь Россия активно использует «теневой флот» для обхода ограничений. Только комплексный подход, включая санкции против нарушителей и дальнейшее давление на Россию, может дать результаты. Аналитики указывают на необходимость блокировки таких судов и усиления ответственности для компаний, способствующих обходу санкций.

Однако даже при самых строгих ограничениях коммерческие стимулы для России продолжать экспорт остаются неизменными, ведь себестоимость добычи является одной из самых низких в мире. Более того, Россия может попытаться воспользоваться внутренним рынком для снижения убытков, если мировые цены на нефть упадут до критических для нее уровней.

Итак, мировая «нефтяная рулетка» продолжается. Россия продолжает искать пути для продажи своей нефти, а Запад пытается найти идеальную формулу санкций, которая заставит Кремль сдаться. Станет ли снижение цены до 30 долларов финальным аккордом в этой геополитической игре? Время покажет.

А пока мы ждем, другие страны-импортеры, такие как Китай и Индия, продолжают пользоваться ситуацией, скупая российскую нефть со скидкой, а мировое сообщество размышляет, стоит ли пойти на еще более жесткие меры.

Елена Лапенко, NV

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