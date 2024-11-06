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Практичную модель Dacia для большой семьи показали с ярким дизайном

  • 6.11.2024, 12:27
  • 3,038
Практичную модель Dacia для большой семьи показали с ярким дизайном

Sandman – это очень удобный автомобиль.

Бюджетная модель Dacia Sandman – практичный автомобиль для большой семьи, который наверняка мог бы найти множество покупателей. Машину с ярким дизайном показали в Сети.

Такая удобная модель могла бы сменить минивэн Dacia Dokker, который уже не производят – модель устарела, и в линейке на ее место пришел 7-местный универсал Dacia Jogger. Но на канале AutomagzPro решили придумать дизайн для новой практичной машины Dacia Sandman 4x4.

Но это любительская работа, которая не имеет отношения к Renault и Dacia. Результат интересный, но мы уже знаем, что скоро в продажу отправится крупный кроссовер Dacia Bigster на базе нового Duster 3 поколения.

Конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году.

Модель Dacia Bigster будет стоить около 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это самая дорогая модель Dacia в истории.

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