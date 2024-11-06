Бывшего заместителя директора Гродненского театра осудили на четыре года 6.11.2024, 12:38

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Дмитрий Чилик

За неоднократное получение взяток.

Бывшего заместителя директора драмтеатра Дмитрия Чилика обвинили в неоднократном получении взяток в течение нескольких лет.

Суд признал Дмитрия Чилика виновным в «принятии должностным лицом для себя материальных ценностей и приобретении выгод имущественного характера», пишет Hrodna.life.

Следствие установило, что с сентября 2021 по февраль 2024 года Чилик «неоднократно принимал денежные средства в качестве взятки на общую сумму 20 830 рублей».

Чилик свою вину признал частично. Он добровольно уплатил налог на полученную сумму, что суд признал смягчающим обстоятельством.

Дмитрию Чилику присудили пять лет колонии усиленного режима. На основании закона об амнистии, который подписал Лукашенко 2 июля 2024 года, суд сократил срок на один год.

Также Чилика лишили права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет. Бывший замдиректор обязан выплатить штраф в размере 300 базовых величин (12 тыс. руб.).

Изъятые у Чилика деньги — 2,5 тыс. руб. — конфискованы в доход государства.

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