Сырский подвел итоги операции в Курской области за три месяца

Сырский подвел итоги операции в Курской области за три месяца4
- 6.11.2024, 12:39
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Стали известны потери войск РФ.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области, сообщил, что российские войска на этом направлении потеряли более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
«За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12220, плен - 717», - сообщил Сырский.
По его словам, было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 пушек и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.
Главнокомандующий отметил, что Россия сосредоточила на Курщине 45 тысяч военных, и пытается увеличить их количество.
«Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи», - сказал Сырский.
Также он напомнил, что россияне хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории.
«За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих», - подытожил Сырский.