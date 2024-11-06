Минимум три «Шахеда» ночью заходили в Беларусь 3 6.11.2024, 12:50

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Фото: Getty Images

Дежурная авиация в небо не поднималась.

В ночь на 6 ноября зафиксировано как минимум три захода в воздушное пространство Беларуси российских дронов-камикадзе типа «Шахед», сообщает мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

Первый беспилотник залетел в нашу страну около 01.53 в районе Лоева, после чего 40 минут кружил в белорусско-украинском приграничье и вылетел в Киевскую область Украины около 02.30. Еще два «Шахеда» прошли через «белорусский коридор» Славутич — Припять в 03.48 и 04.13.

По данным проекта, дежурная авиация ВВС Беларуси ночью не поднималась.

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