закрыть
6 ноября 2024, среда, 14:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минимум три «Шахеда» ночью заходили в Беларусь

3
  • 6.11.2024, 12:50
  • 1,044
Минимум три «Шахеда» ночью заходили в Беларусь
Фото: Getty Images

Дежурная авиация в небо не поднималась.

В ночь на 6 ноября зафиксировано как минимум три захода в воздушное пространство Беларуси российских дронов-камикадзе типа «Шахед», сообщает мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

Первый беспилотник залетел в нашу страну около 01.53 в районе Лоева, после чего 40 минут кружил в белорусско-украинском приграничье и вылетел в Киевскую область Украины около 02.30. Еще два «Шахеда» прошли через «белорусский коридор» Славутич — Припять в 03.48 и 04.13.

По данным проекта, дежурная авиация ВВС Беларуси ночью не поднималась.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский