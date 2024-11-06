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Цены на нефть отреагировали на выборы президента США

  • 6.11.2024, 12:54
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Цены на нефть отреагировали на выборы президента США

Первые сигналы были благоприятными для республиканцев.

Цены на нефть снизились более чем на 1% в среду, поскольку доллар укрепился на фоне ставок рынка на возможную победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent в последний раз снизились на 90 центов, или на 1,2%, до $74,63 за баррель. Нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 82 цента, или на 1,1%, до $71,17 за баррель.

«Первые сигналы были благоприятными для республиканцев, и, хотя еще рано делать выводы, доходность облигаций США и доллар США оба растут», - сказал аналитик IG Markets Тони Сайкамор. «Это, в свою очередь, давит на цену нефти, которая в последнее время демонстрировала рост».

Фьючерсы на акции США и доллар выросли в Азии в среду, поскольку инвесторы склонялись к победе Трампа. Укрепление доллара США делает товары, номинированные в долларах, такие как нефть, дороже для владельцев других валют, что в свою очередь снижает спрос.

«Если Трамп выиграет, это может поддержать рынок нефти в краткосрочной перспективе из-за возможности усиления санкций против иранской нефти», - отметила Сони Кумари, стратег по вопросам сырьевых товаров в ANZ Research.

Однако в долгосрочной перспективе это может иметь негативный эффект, поскольку политика Трампа будет способствовать развитию нефтяной и газовой промышленности США, а протекционизм в торговле может привести к снижению спроса, добавила она.

Кроме того, ослабление сигналов спроса также давило на цены на нефть в среду, отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева, после того как данные Американского института нефти показали, что запасы сырой нефти в США выросли больше, чем прогнозировалось.

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