«Это большая ИПСО Лукашенко» 4 6.11.2024, 12:59

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Есть ли ядерное оружие на территории Беларуси?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса Вооруженных сил Украины, участником миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергеем Грабским:

— Думаю, у Лукашенко его нет. Это большая ИПСО. Если есть оружие, должны быть средства доставки. Что в армии Лукашенко может работать с ядерным оружием?

— Лукашенко сказал, что остались шахты со времен СССР.

— Стоп-стоп, это манипуляция со стороны Лукашенко. Если мы говорим о тактическом ядерном оружии, то шахты тут ни при чем.

— Есть комплексы «Искандер».

— Хорошо, для них нужны боеголовки весом, если я не ошибаюсь, 320 — около 400 килограммов. Их невозможно доставить в Беларусь, чтобы они не были замечены. Ведь в статусе любого ядерного объекта будет изменен алгоритм для их транспортировки.

— Если это ИПСО, почему молчат США, другие страны? Не говорят, что это ложь?

— Нужно понимать, что если отвечать на глупые вопросы, то ты опускаешься до уровня дурака. Я обращаю внимание на реакцию стран «ядерного клуба». США, Великобритания, Франция — ни одна из этих стран не высказала своей обеспокоенности из-за появления ядерных компонентов на территории Беларуси.

Есть еще один нюанс, почему США не делают никаких громких заявлений по этому поводу. Это деньги. Нужно понимать, что заявления Лукашенко о ядерном оружии вызывают цепную реакцию, когда люди, лоббирующие интересы ВПК, будут говорить: «Нам в США нужно не 20 миллиардов, а 50. Потому что Лукашенко заявил о ядерном оружии».

Все упирается в деньги. Польша потратит на оборонные сооружения «Щит Востока» 2,3 миллиарда евро. Представьте, какие деньги получат люди в США, Франции и Великобритании, если правительства этих стран будут реагировать на слова Лукашенко.

— Издание The New York Times опубликовало фото недостроенной базы под Осиповичами, где якобы должно быть российское ядерное оружие.

— Вы можете представить, что на недостроенный объект в Беларуси будет доставлено ядерное оружие? Особенно в Беларуси, я прекрасно знаю вашу реакцию на любое событие, связанное с ядерной безопасностью. Чернобыль — наша общая беда.

Также нужно понимать, что доставка — крайне сложный процесс. Вагон, который перевозит такую боеголовку, должен быть оснащен геокомпосом. Это технологии, которые не могут откуда-то появиться. Если на протяжении двух десятилетий у вас нет опыта доставок, у вас пропадает целое поколение ученых. В любом процессе есть такое понятие, как человеческий фактор.

Конечно, ситуация может измениться, если база будет достроена, появятся определенные признаки перемещения туда компонентов ядерного оружия. Есть такой простой элемент — в помещении должна быть постоянная температура. Представьте, какой это должен быть кондиционер или какой объем климатического оборудования должен быть там, чтобы обеспечить условия хранения ядерного оружия. Изменение температурного режима хранения ядерного оружия может привести к невозможности его использования.

В Крыму даже не получилось ничего. Я был на этих старых советских объектах. Понимаете, их легче разобрать и построить что-то новое, чем их реконструировать. Ведь это все технологии пятидесятилетней давности. Даже контрабанда контрольного оборудования на эти объекты вызвала бы реакцию. Кроме мониторинга есть еще оперативное наблюдение. Простыми словами — агентурная работа.

Есть также метрологическое обеспечение подобных объектов. Людей обучали этим навыкам до 1992 года, затем эти учебные заведения были перепрофилированы или закрыты. Именно в них обучали выверке, калиброванию и метрологическому обеспечению ядерного оружия.

Могут ли люди, которые тогда учились, называть себя профессионалами в этой сфере? Не думаю. Прошло слишком много времени.

— Сегодня идут разговоры о том, что «не нужно было выводить ядерное оружие из Беларуси и Украины». Что бы вы ответили этим людям?

— Это было невозможным. Мы были лишь составляющими ядерного щита СССР. Не было возможности обслуживать эти ядерные боеприпасы. В 1997-м году выходил срок их эксплуатации. У нас не было даже возможности их утилизировать. Комплекс по утилизации появился в Украине лишь через 25 лет.

Кроме того, мы тогда были голые и босые, люди искали лишнюю бутылочку молочка. Никто не мог позволить себе думать, что нужно тратить коллосальные деньги, чтобы люди умирали с голода, но была возможность содержать это небезопасное оружие.

Второе — вы себе не представляете, каким был кайф у людей, когда пришло осознание, что ядерной войны не будет. Это было ощущение счастья. Знаете, это сегодня люди «сильны задним умом». Нужно понимать, чем жили люди раньше. Ядерное оружие — не только щит, но и гарантия того, что по вам ударят ядерными ракетами.

Те, кто сегодня говорят о том, что это было «преступление» — или дураки, или провокаторы.

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