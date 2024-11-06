В Китае отреагировали на результаты выборов президента США

В Китае отреагировали на результаты выборов президента США1
- 6.11.2024, 13:04
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Пекин надеется на мирное и взаимовыгодное сосуществование.
Китай впервые отреагировал на результаты выборов президента США. Пекин надеется на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование.
Об этом сообщает The Paper со ссылкой на спикера МИД Китая Мао Нин.
Спикера на брифинге спросили о влиянии результатов выборов в США на внешнюю политику Китая. Она подчеркнула, что политика Китая в отношении США последовательна.
«Мы будем продолжать выстраивать китайско-американские отношения на основе принципов взаимного уважения, мира, сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», - заявила Мао Нин.
Накануне дня выборов в США спикера Министерства иностранных дел попросили прокомментировать обещание Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары. Однако представитель МИД отказалась комментировать заявления республиканца.