Синоптики рассказали, какой будет погода на большие выходные
- 6.11.2024, 13:24
Обещают гололедицу.
В четверг ожидается преобладание облачной погоды. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами будет сгущаться туман, ночью и утром в юго-западных районах слабая гололедица.
Ночью +1..+7°C, на юго-западе 0..-4°C, максимальная днем +3..+9°C.
8 ноября, в пятницу, ночью местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман, ночью и утром слабая гололедица.
Ночью 0..+6°C, на юго-западе при прояснениях до -2°C, максимальная днем +4..+10°C.
9 ноября преимущественно без осадков. В отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман.
Ночью -3..+4°C, максимальная днем +4..+9°C.