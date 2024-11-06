Синоптики рассказали, какой будет погода на большие выходные 6.11.2024, 13:24

Фото: Charter97.org

Обещают гололедицу.

В четверг ожидается преобладание облачной погоды. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами будет сгущаться туман, ночью и утром в юго-западных районах слабая гололедица.

Ночью +1..+7°C, на юго-западе 0..-4°C, максимальная днем +3..+9°C.

8 ноября, в пятницу, ночью местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман, ночью и утром слабая гололедица.

Ночью 0..+6°C, на юго-западе при прояснениях до -2°C, максимальная днем +4..+10°C.

9 ноября преимущественно без осадков. В отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман.

Ночью -3..+4°C, максимальная днем +4..+9°C.

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