Заслуженный разгром Александр Роднянский

6.11.2024, 13:31

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Победа Трампа – хорошая новость для Израиля и его союзников.

Такого мало-кто ожидал. Все эксперты предрекали напряженную борьбу. Близкие результаты с разницей в тысячи, если не сотни голосов. Дикие споры. Недели и месяцы судов.

Может суды и споры ещё будут.

Но уже очевидно одно.

Это полный разгром демократов. Абсолютный. Тотальный. И, честно говоря, заслуженный.

Повторюсь.

– Трамп побеждает по голосам выборщиков.

– Трамп выигрывает национальное голосование.

– Республиканцы взяли Сенат.

– Республиканцы приближаются к победе в Палате представителей.

Трамп уже обратился к своим сторонникам. Сказал о «великолепной победе» и пообещал «золотой век Америки». Мир без войн.

Про «золотой век» не знаю, но новая реальность нам предъявлена.

А она, действительно, всегда несет новые шансы.

Победа Трампа – хорошая новость для Израиля и его союзников.

Для умеренных суннитских режимов на Ближнем Востоке. Очень плохая новость для Ирана и его прокси-армий.

Мы увидим, как быстро начнет меняться ситуация в регионе. Трамп давно хотел свою Нобелевскую премию мира за Авраамические соглашения.

Если доведет до завершения процесс заключения мирных соглашений Израиля со странами региона, прежде всего, с Саудовской Аравией, то получит.

Нас очень волнует Украина. Мы скоро узнаем, что означает «план Трампа».

Что значит «мир за 24 часа»? Или что значат «ракеты по Москве»? Мы несомненно увидим попытки остановить боевые действия и заморозить конфликт. Как это будет?

Ну и главное для Трампа – Америка.

Ее он должен менять и реформировать. Решать те самые проблемы и успокаивать тот самый «социальный гнев», которые и привели его снова к власти. Как у него получится?

Так или иначе, таков выбор американского народа.

Добро пожаловать в новую реальность!

Александр Роднянский, Telegram

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