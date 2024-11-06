ВСУ уничтожили две колонны танков и БМП россиян на Кураховском направлении
- 6.11.2024, 13:43
Разгром показали на видео.
На днях Силы обороны Украины разгромили две вражеские штурмовые бронетанковые колонны с десантом. Обе колонны двигались на позиции бойцов ВСУ одновременно.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».
Первая группа россиян состояла из:
танка;
пяти боевых машин пехоты (БМП);
зенитной самоходной установки 23-4 «Шилка»;
Вторая группа из:
танка;
шести БМП.
Украинские бойцы отрабатывали по россиянам артиллерией и FPV-дронами. Во время боя было уничтожено:
«После полученных повреждений танк, 4 БМП и зенитная установка «Шилка» откатились на стартовые позиции «зализывать раны», - пишет ОСУВ и добавляет, что операторы дронов сбросами гранат добивали вражескую пехоту.