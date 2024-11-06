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ВСУ уничтожили две колонны танков и БМП россиян на Кураховском направлении

  • 6.11.2024, 13:43
ВСУ уничтожили две колонны танков и БМП россиян на Кураховском направлении

Разгром показали на видео.

На днях Силы обороны Украины разгромили две вражеские штурмовые бронетанковые колонны с десантом. Обе колонны двигались на позиции бойцов ВСУ одновременно.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица».

Первая группа россиян состояла из:

танка;

пяти боевых машин пехоты (БМП);

зенитной самоходной установки 23-4 «Шилка»;

Вторая группа из:

танка;

шести БМП.

Украинские бойцы отрабатывали по россиянам артиллерией и FPV-дронами. Во время боя было уничтожено:

«После полученных повреждений танк, 4 БМП и зенитная установка «Шилка» откатились на стартовые позиции «зализывать раны», - пишет ОСУВ и добавляет, что операторы дронов сбросами гранат добивали вражескую пехоту.

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